How to loop through array in JavaScript Last updated Nov 13, 2017 const people = ['John', 'Nicole', 'Jad']; for (const person of people){ console.log(person); } John Nicole Jad

How to add class to element in JavaScript Last updated Nov 13, 2017 const element = document.querySelector('css-selector'); element.classList.add('class-name');